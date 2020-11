Eppingen. (pol/lyd) Ein bislang Unbekannter ist in der Nacht von Donnerstag, 19 Uhr, auf Freitag, 8 Uhr, in eine Autowerkstatt in der Frauenbrunner Straße eingebrochen und hat dort ein Auto gestohlen teilt die Polizei mit. Der Täter verschaffte sich über die Gebäuderückseite Zugang zu der Autowerkstatt und durchwühlte dort die Büroräume.

Dort fand er mehrere Autoschlüssel, woraufhin er diese ebenfalls nach Diebesgut absuchte. Anschließend setzte er sich in einen Ford, der auf dem Hof der Werkstatt stand, und fuhr mit diesem davon. Hinweise auf den Einbrecher und Autodieb, sowie Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262/60950 bei der Polizei Eppingen zu melden.