Bad Rappenau. (pol/van) Unglaublich dreist waren zwei Diebe am Dienstagmorgen in Bonfeld. Die Unbekannten betraten nach Angaben der Polizei gegen 6.30 Uhr durch eine unverschlossene Tür ein Bistro am Buchäckerring, gingen zu den Spinden der Angestellten und entnahmen dort die Zündschlüssel von zwei Autos. Anschließend fuhren sie mit den beiden Fahrzeugen, einem BMW 116i und einem Mercedes C320, davon.

Einer der Besitzer bemerkte das offenbar und verfolgte die Flüchtigen mit dem Fahrzeug seines Arbeitgebers. Er konnte laut Polizei beobachten, wie die Täter auf einen Feldweg fuhren und dort anhielten. Der Fahrer des BMW stieg in den Mercedes um, dann fuhren beide Diebe gemeinsam in Richtung Bonfeld weg. Warum sie den BMW zurückließen, ist unklar.

Eine Sofortfahndung mit mehreren Polizeistreifen und einem Polizeihubschrauber brachte keinen Erfolg.