Bad Rappenau-Bonfeld. (pol/fro) Wesentlich schlimmer hätte ein Frontalzusammenstoß, der sich am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr zwischen einem Audi und einem voll besetzten Schulbus ereignete, ausgehen können.

Der Unfall ereignete sich auf der Landesstraße zwischen Bad Wimpfen und Bonfeld.

Wie die Polizei berichtet, nickte der Fahrer des Audis nach derzeitigem Ermittlungstand auf Höhe der Hundeschule kurzzeitig ein und kam hierbei auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Wagen mit einem mit circa 50 Kindern besetzten Schulbus.

Offenbar wurde keines der Kinder bei dem Unfall verletzt. Der Unfallfahrer selbst verletzte sich schwer und musste in eine Klinik gebracht werden. Am Audi und am Bus entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 50.000 Euro.