A6/Bad Rappenau. (pol/kaf) Einen schweren Unfall hat es am Montagmorgen auf der A6 zwischen Bad Rappenau und Sinsheim-Steinsfurt gegeben. Nach ersten Informationen der Polizei waren daran ein Kleintransporter und ein Lastwagen beteiligt. Die Autobahn ist derzeit in Richtung Mannheim komplett gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Bad Rappenau ausgeleitet.

Weitere Informationen folgen.