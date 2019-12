A6 bei Sinsheim. (pol/mün) Dass an einem Lkw einmal ein Reifen platzt, das kann passieren. Aber das, was ein 40-jähriger Lkw-Fahrer am Donnerstagabend auf der A6 bei Sinsheim gemacht hat, wird jetzt Folgen haben.

Der Lkw verlor gegen 21 Uhr die komplette Lauffläche des Reifens und der Fahrer informierte niemanden darüber, so die Polizei. Auch räumte er sie auf der Fahrspur nach Heilbronn selbst nicht weg.

Anschließend fuhren eine 36-jährige Ford-Fahrerin und ein 24-Jähriger mit seinem VW über die Reifendecke. Ihre beiden Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf etwa 11.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Das Verkehrskommissariat Walldorf ermittelt nun gegen den Lkw-Fahrer wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.