Wiesloch/Leimen/Nußloch. (RNZ) Wie das Amt für Straßen- und Radwegebau des Rhein-Neckar-Kreises mitteilt, müssen auf der Kreisstraße K4157 von Ochsenbach nach Maisbach sowie auf der K 4158 von Maisbach nach Schatthausen die Randmarkierungen auf beiden Seiten erneuert werden, um die Verkehrssicherheit aufrecht zu erhalten.

Die Arbeiten auf der K4147 von Ochsenbach nach Maisbach werden am kommenden Mittwoch, 18. Mai, von 8.30 bis 15 Uhr durchgeführt. Der etwa 2,2 Kilometer lange Streckenabschnitt muss dafür voll gesperrt werden. Die Umleitung von Ochsenbach und Maisbach läuft über Schatthausen und ist ausgeschildert.

An der K4158 von Maisbach nach Schatthausen wird die Baustelle am Donnerstag, 19. Mai, von 8.30 bis 15.00 Uhr eingerichtet. Der etwa zwei Kilometer lange Streckenabschnitt ist in dieser Zeit ebenso voll gesperrt. Die Umleitung von Schatthausen und Maisbach läuft über Ochsenbach und ist ausgeschildert.