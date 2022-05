Weinheim. (pol/rl) In eine Spedition in der Daimlerstraße wurde eingebrochen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Zwischen Sonntag, 15.25 Uhr, und Montag, 7.45 Uhr, soll der Täter die Eingangstüre aufgehebelt haben und dann die Räume der Firma durchsucht haben. Der Täter beschädigte zwei Türen und sorgte damit für mehr als 3000 Euro Sachschaden. Das Diebesgut hat lediglich einen Gegenwert von 1500 Euro.

Das ermittelnde Polizeirevier Weinheim bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 06201/10030 zu melden.