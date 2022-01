Weinheim. (pol/sake) Eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses im Weinheimer Ortsteil Ritschweier wurde am Freitagabend gegen 22 Uhr auf Geräusche aus ihrem Keller aufmerksam.

Als die 49-Jährige nachschaute, entdeckte eine unbekannte Person, die sich an der verschlossenen Kellertür zu schaffen machte. Die 49-Jährige forderte die Person auf zu verschwinden. Dem kam die Person nach, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung.

Der oder die Unbekannte hatte zuvor die hintere Kellertür zum Untergeschoss aufgehebelt und war so in den Keller des Anwesens gelangt. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Nähere Hinweise sind nicht bekannt.

Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0621/174 4444 an den Kriminaldauerdienst wenden.