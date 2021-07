Waldbrunn. (pol/lyd) Schäden in Höhe von knapp 12.000 Euro verursachte eine unbekannte Person am frühen Donnerstagmorgen an einem in Waldbrunn geparkten PKW.

Wie die Polizei mitteilt, stand der VW Polo zwischen 5.10 Uhr und 5.20 am Fahrbahnrand der Freiherr-von-Drais-Straße, als der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs mit dem VW kollidierte. Die Polizei vermutet einen Lkw.

Der Polo wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Hauswand geschoben und schwer beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261-8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.