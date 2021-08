Viernheim. (pol/rl) Einbrecher stiegen am frühen Sonntag in ein Kaufhaus im Rhein-Neckar-Zentrum ein. Das berichtete die Polizei am heutigen Montag.

Die Täter sollen eine Fensterscheibe des Gebäudes in der Robert-Schumann-Straße eingeworfen haben und sahen sich dann gezielt in der Schmuckabteilung sowie im Kassenbereich um. Hier erbeuteten sie mehrere Schmuckstücke.

Durch das Zerbersten der Scheibe und die Bewegungen im Kaufhaus lösten die Täter gegen 5.45 Uhr den Einbruchalarm aus. Als die Polizei und der Sicherheitsdienst vor Ort eintrafen, waren die Einbrecher bereits in Richtung Mannheimer Straße geflüchtet.

Der Sachschaden allein wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Der Wert der gestohlenen Schmuckstücke sei noch unklar, hieß es. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0.