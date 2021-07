Oberzent. (pol/mün) Am Mittwochnachmittag verlor ein 32-jähriger Motorradfahrer auf der Landesstraße L3120 vom Sensbachtal kommend in Richtung Beerfelden die Kontrolle über sein Gefährt. Gegen 17.30 Uhr stürzte er auf der Höhe eines Parkplatzes. Er verletzte sich hierbei leicht und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad des 32-Jährigen aus Viernheim entstand ein geringer Schaden.