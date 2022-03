Schwetzingen. (pol/mare) Zwei Autofahrerinnen mussten nach einem Unfall in Schwetzingen am Dienstagabend vorsorglich in eine Klinik. Wie die Polizei berichtet, blieb ein Hund, der sich in einem Auto befand, unverletzt.

Kurz nach 19.30 Uhr fuhr eine 25-jährige Hyundai-Fahrerin auf der Landesstraße L597 in Richtung Friedrichsfeld. Die Autofahrerin wollte nach links auf die Bundesstraße B535 abbiegen und übersah hierbei einen entgegenkommenden Mitsubishi.

Dessen 34-jährige Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und die beiden Fahrzeuge krachten frontal aufeinander. Bei beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus.

Beide Frauen wurden leicht verletzt und kamen vorsorglich mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. Im Fahrzeug der 34-Jährigen befand sich im Fond ihr Hund, der nicht verletzt wurde und später von der Unfallstelle abgeholt werden konnte.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt circa 30.000 Euro. Beide Autos wurden von Abschleppfirmen abtransportiert und die mit ausgelaufenen Betriebsstoffen verunreinigte Fahrbahnoberfläche wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen wieder gereinigt.

Während der Unfallaufnahme war die L597 und die Abfahrt B535 für über eine Stunde voll gesperrt und es kam dabei zu Verkehrsbehinderungen.