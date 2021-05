Schriesheim. (pol/make) Mit allen verfügbaren Kräften, auch einem Polizeihubschrauber, fahndete am Montagmorgen die Polizei nach einem noch unbekannten Mann, der die Postfiliale in der Talstraße überfiel.

Laut Angaben des Raubdezernats des Kriminalkommissariats Mannheim fuhr der Täter mit einem hellen Kastenwagen, ähnlich eines Sprinters, direkt zum Tatort und hielt vor der Postfiliale an.

Schriesheim, Überfall Postfiliale.









Kurz vor 8 Uhr betrat er die Filiale, täuschte der Angestellten Geschäftsgebaren vor, überwältige sie plötzlich und ließ sich Bargeld in noch unbekannter Höhe aushändigen. Anschließend fesselte und knebelte er die Frau und flüchtete in unbekannte Richtung. Nachdem sich die Frau befreit hatte, verständigte sie die Polizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 40 Jahre; er trug eine schwarze Wollmütze, eine FFP-2-Maske und blaue Arbeitskleidung.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, zum Täter und/oder dessen Fahrzeug sowie seiner Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, unter der Tel.: 0621/174-4444, beim Polizeiposten Schriesheim, Tel.: 06203/61301 oder beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

In Schriesheim hatte es in jüngster Vergangenheit mehrere Überfälle gegeben. Am 5. April auf die Aral-Tankstelle, am 6. Mai auf den ortsansässigen Edeka-Markt. Laut RNZ-Informationen besteht zwischen den vergangenen Tatbeständen und der aktuellen Tat kein Zusammenhang.