Wiesloch/Walldorf. (pol/jasch) Ein alkoholisierter 21-Jähriger greift erst Fahrgäste in der S-Bahn und anschließend Polizeibeamte an.

Am Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr wurden zwei Frauen in der S3 von einem offenbar alkoholisierten und aggressiven 21-Jährigen angeschrien. Wie die Polizei mitteilt, fielen einem 27-Jährigen, der gerade auf dem Weg zum Busbahnhof war, die Schreie auf. Er stieg in die S-Bahn ein und eilte den beiden Frauen zu Hilfe.

Eine der beiden kauerte am Boden, die zweite kniete direkt neben ihr. Der 27-Jährige stellte sich mutig zwischen die Frauen und drängte den 21-Jährigen weg. Daraufhin versetzte ihm der Angreifer einen Kopfstoß. Hierbei wurde der 27-Jährige leicht verletzt.

Die von einem Zeugen verständigte Polizei nahm den 21-jährigen Mann fest, wogegen er sich laut Polizei massiv wehrte. Der Angreifer muss sich nun wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.