Nußloch. (pol/lyd) Ein 43-jähriger Motorrollerfahrer, der unter Drogeneinfluss stand flüchtete am frühen Sonntagnachmittag mit einem frisierten Motorroller vor der Polizei, wie diese mitteilt.

Der 43-Jährige war einer Streife gegen 13.30 Uhr aufgefallen, weil er mit seinem Roller aus einem Tankstellengelände in der Heidelberger Straße auf die Hauptstraße in Richtung Leimen fuhr und dabei keinen Helm trug.

Die Beamten wendeten, um den Mann zu kontrollieren. Als der Biker das merkte, gab er Gas und fuhr in einen schmalen Durchgangsweg in Richtung Max-Planck-Straße. Die Beamten folgten dem Rollerfahrer, mussten jedoch den Weg über den Kreisverkehr nehmen.

In der Kurpfalzstraße konnten sie den Mann wieder ausmachen, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit bereits in die Heidelberger Straße abbog.

Bei der weiteren Verfolgung fuhr der Mann mit seinem Kleinkraftradroller mit einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h. Nachdem er an sämtlichen Querstraßen die Vorfahrtsregeln und die Anhaltesignale der Polizisten missachtet hatte, endete sein Weg nach etwa eineinhalb Kilometern in einem Grundstück, in das der abgebogen war. Hier war er in ein Gebüsch gefahren und saß nun dort fest.

Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Beamten fest, dass er unter Drogen stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Er besaß keinen Führerschein. Zudem hatte er eine EC-Karte dabei, die nicht auf seinen Namen ausgestellt war. Zur Geschwindigkeitsmessung wurde der Roller sichergestellt. Aufgrund der Geschwindigkeit bestand der Verdacht der Manipulation. Zudem war die Betriebserlaubnis des Rollers erloschen.

Gegen den Mann wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen sowie Unterschlagung ermittelt. Zudem sieht er Anzeigen wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung, die Straßenverkehrszulassungsordnung sowie das Pflichtversicherungsgesetz entgegen.