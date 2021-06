Neckargemünd/Heidelberg. (pol/krs) Ein 71-Jähriger hat am Donnerstagmittag am Ende des Heidelberger Gaisbergtunnels den linken Vorderreifen seines Skodas verloren. Wie die Polizei mitteilte, hat zuvor ein bislang unbekannter Täter die Radschrauben an dem Fahrzeug gelockert.

Bis zur Abfahrt war das Auto des 71-Jährigen in der Schützenhausstraße in Neckargemünd geparkt. Zeugen melden sich beim Polizeirevier Neckargemünd unter der Telefonnummer 06223/92540.