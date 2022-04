Mudau. (pol/msc) Ein 20-Jähriger hat seine Geschwindigkeit nicht dem Wetter angepasst, weshalb sich sein Auto überschlug. Trotz allem wurden die vier Insassen des Wagens jeweils nur leicht verletzt. Das teilte die Polizei mit.

Der Fahrer war am Freitagabend gegen 19.20 Uhr auf einer leicht schneebedeckten Fahrbahn von Langenelz in Richtung Mudau unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Audi verlor. Dieser geriet ins Schleudern und kam von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Er und seine Mitfahrer kamen vorsichtshalber ins Krankenhaus, am Auto entstand laut Polizeibericht ein Schaden von etwa 50.000 Euro.