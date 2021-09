Mosbach. (pol/jasch) Eine 29-Jährige ging mit ihrem Hund am Samstag in Mosbach Gassi. Auf einem Feldweg links der Elz "Am Eisweiher" kamen ihr gegen 10.15 Uhr zwei Männer mit einem nicht angeleinten Hund entgegen. Laut Polizeiangaben rannte der entgegenkommende Hund auf den Hund der 29-Jährigen zu und biss ihn mehrfach.

Die beiden Männer verschwanden mit ihrem Tier nach dem Vorfall. Der Hund wird als weiß, mit kurzem Fell, spitzen Ohren und Nase beschrieben und ähnelt einem Schäferhund.

Zeugen des Vorfalls sollen sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261/8090, melden.