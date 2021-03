Mosbach. (pol/rl) In ein Krankenhaus musste eine 80-jährige Frau gebracht werden, nachdem sie am Montag, gegen 11 Uhr, auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in der Hauptstraße von einem Fahrzeug erfasst wurde. Offenbar hatte die Fahrerin eines Audis die Passantin übersehen.

Nach ambulanter Behandlung konnte die Seniorin das Krankenhaus wieder verlassen. Sachschanden entstand keiner.