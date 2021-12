Mosbach. (pol/mün) Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Mosbach wurde ein Mann festgenommen und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. In der Nacht auf Freitag drang der 31-Jährige in der Straße "In den Schmelzgärten" in ein Haus ein. Über ein Gerüst war er zu einem Fenster im Obergeschoss gelangt.

Die alarmierte Polizei konnte den Tatverdächtigen in dem Haus festnehmen.

Der von der Staatsanwaltschaft Mosbach gegen den Tatverdächtigen beantragte Haftbefehl wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall wurde an Heiligabend durch das Amtsgericht Mosbach erlassen und in Vollzug gesetzt. Seither sitzt der 31-jährige Tatverdächtige in einer Justizvollzugsanstalt.