Meckesheim. (pol/msc) Ein 35-Jähriger ist durch das Dach einer Reithalle gestürzt und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt. Der Mann ist laut Polizeibericht am Dienstagvormittag bei Arbeiten auf dem Dach durch dieses hindurchgebrochen und rund sechs Meter in die Tiefe gestürzt.

Ein Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber an die Halle im Mauermer Weg geflogen, in der Folge wurde der 35-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten wollte der Mann gerade über eine Leiter wieder vom Dach steigen, nachdem er Vermessungsarbeiten durchgeführt hatte. Dabei trat er auf eine Eternitplattenabdeckung, die das Gewicht nicht aushielt und brach.