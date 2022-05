Mannheim. (pol/mare) Die Polizei hat zwei Einbrecher bei ihrer Diebestour festgenommen. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Ein 29 Jahre alter und ein 26 Jahre alter Mann stehen im dringenden Verdacht, am Sonntag zwischen 0.50 und 6.15 Uhr gleich mehrere Diebstähle in Mannheim und Ladenburg begangen zu haben. Dabei sollen sie die Absicht verfolgt haben, das Diebesgut im Anschluss weiterzuverkaufen.

Zunächst sollen sich die Beiden auf bislang nicht bekannte Weise in ein Wohnhaus in der Dononstraße in Friedrichsfeld eingebrochen sein und dort nach Wertgegenständen gesucht haben. Nachdem der 29-Jährige und der 26-Jährige von zwei Hausbewohnern überrascht wurden, sollen sie ohne Beute die Flucht ergriffen haben.

Anschließend sollen die beiden Männer aus einer Garage im Dünenrand in Seckenheim einen Motorradhelm sowie aus einem benachbarten Anwesen zwei Krafträder der Marke Yamaha und BMW entwendet haben.

Schließlich sollen die beiden Männer in der Bahnhofstraße in Ladenburg aus einem unverschlossenen geparkten Auto Münzgeld in Höhe von mindestens 30 Eur Autos eingeschlagen und aus diesem zwei Mobiltelefone, ein iPad sowie ein Funkmessgerät entwendet haben.

Im Rahmen der Fahndung wurden sie kurze Zeit später in der Nähe festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten das zuvor entwendete Diebesgut sowie weitere, bislang noch nicht zugeordnete Wertgegenstände.

Die beiden Männer wurden am Sonntag dem Richter vorgeführt, der Haftbefehle wegen Fluchtgefahr erließ. Sie wurden in ein Gefängnis eingeliefert.