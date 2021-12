Mannheim. (pol/mare) Am Samstagabend kam es gegen 20.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei VW-Fahrern bei einem illegalen Rennen in Mannheim, bei dem Sachschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro entstand.

Eine Autofahrerin hatte laut Polizei beobachtet, wie die beiden Volkswagen mit vermutlich stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Jungbuschbrücke in Richtung Untermühlaustraße fuhren. Zunächst hatten die 24- und 28-jährigen Fahrer die Frau auf der Jungbuschbrücke links überholt. Während des Überholvorgangs fuhr zunächst der 28-Jährige vor dem 24-Jährigen. Danach sollen beide kurzzeitig nebeneinander gefahren sein, bis sich der 28-Jährige auf der Untermühlaustraße erneut vor den 24-Jährigen setzte.

Unmittelbar vor der Abzweigung des rechten der beiden Fahrstreifen in die Zeppelinstraße soll dann der 24-Jährige den 28-Jährigen links überholt haben, um dann in die Zeppelinstraße abzubiegen. Hierbei touchierte der 24-Jährige mit seiner hinteren, rechten Fahrzeugseite die vordere, linke Fahrzeugseite des 28-Jährigen. Der 28-Jährige konnte trotz Ausweichens nach rechts den Zusammenstoß nicht verhindern und touchierte beim Ausweichen noch den Seitenspiegel eines geparkten VW.

Der 24-Jährige verlor durch den Zusammenstoß die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über den rechten Bordstein und drehte sich einmal um 360 Grad. Hierbei brach die vordere Achse des VW und wurde linksseitig teilweise abgerissen.

Der Verkehrsdienst Mannheim ermittelt wegen Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und bittet Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4222 zu melden.