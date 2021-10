Mannheim. (pol/lyd) Am Dienstagabend mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus ausrücken, teilt die Polizei mit. In der Schwalbacher Straße im Stadtteil Sandhofen war im vierten Obergeschoss das Mobiliar auf einem Balkon in Brand geraten.

Hausbewohner setzten gegen 17.30 Uhr den Notruf ab, nachdem diese die Rauchentwicklung bemerkt hatten und vorherige Löschversuche durch den Wohnungsinhaber misslungen waren. Beim Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits mit Löschmaßnahmen beschäftigt und alle Hausbewohner hatten ihre Wohnungen unverletzt verlassen.

Unter den Anwohnern befand sich auch der 28-jährige Wohnungsinhaber. Dieser gab an, dass er kurz zuvor eine Shisha auf seinem Balkon rauchen wollte und hierzu ein Kohlestück entzündet hatte. Durch das Anpusten der Kohle waren Funken entstanden, die offenbar das Mobiliar in Brand gesetzt hatten.

Der 28-Jährige wurde noch vor Ort auf eine mögliche Rauchgasintoxikation untersucht. Eine Verbringung in eine Klinik war nicht erforderlich.

Nachdem die Löschmaßnahmen beendet waren, konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Brandermittler des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.