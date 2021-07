Mannheim-Schönau. (pol/ppf) Ein unbekannter Täter setzte am Montagnachmittag im Stadtteil Schönau ein geparktes Auto in Brand. Der Unbekannte warf laut Polizeibericht gegen 17 Uhr einen brennenden Molotow-Cocktail gegen einen Opel, der auf einem Parkplatz in der Lilienthalstraße abgestellt war. Die Flasche zerbarst auf dem Fahrzeugdach, sodass sich der brennende Inhalt über das Fahrzeug ergoss.

Eine verständigte Polizeistreife konnte die Flammen per Feuerlöscher rasch löschen und ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge verhindern. An dem Opel entstand nur äußerlicher Schaden.

Ein Zeugen hatte kurz nach der Tat einen Mann beobachtet, der sich eilig von dem Fahrzeug entfernte und dann zwischen den Häuserzeilen in der Lilienthalstraße verschwand.

Der Verdächtige soll etwa 60 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Er trug ein schwarzes T-Shirt und war insgesamt dunkel gekleidet.

Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, können sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der 0621/174-4444 melden.