Mannheim. (pol/mare) Gleich zwei Fälle von Belästigung beschäftigt die Mannheimer Polizei. Darüber berichten die Beamten.

> Am Dienstag gegen 18.15 Uhr lief eine 17-Jährige auf dem über die Grünfläche führenden Fußweg von der Haltestelle Vogelstang West in Richtung Potsdamer Weg. Nach wenigen Metern wurde sie von einem jungen Mann angesprochen und nach dem Weg gefragt. Die hilfsbereite 17-Jährige blieb daraufhin stehen. Der Unbekannte, der vorgab, der 17-Jährigen den gesuchten Straßennamen auf seinem Handy zeigen zu wollen, öffnete stattdessen ein pornografisches Video. Die 17-Jährige lief daraufhin weg und der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung.

Er soll 20 Jahre alt und 1,65 Meter groß gewesen sein. Er trug blaue Jeans, eine neon-orangefarbene Jacke und eine schwarze Basecap. Er sprach gebrochen Deutsch.

Täterbeschreibung:

> Am Donnerstag gegen 15 Uhr verständigte ein 32-Jähriger die Polizei, nachdem sich an der Straßenbahnhaltestelle Abendakademie ein Mann in sexueller Art und Weise vor mehreren Passanten entblößt hatte. Darüber hinaus stellte er sich vor die Schaufenster eines Ladens in der Nähe und entblößte sich auch dort vor mehreren im Geschäft befindlichen Kunden.

Sofort suchte die alarmierte Polizei den Ort ab. Der 51-jährige Exhibitionist wurde noch an Ort und Stelle festgenommen werden. Er wurde zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen.

Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen. Sie können sich melden unter Telefon 0621/1744444.