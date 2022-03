Mannheim. (pol/mare) Eine 27-jährige Paketfahrerin wurde am frühen Dienstagnachmittag in Mannheim von einem Mann überfallen. Das berichtet die Polizei.

Die 27-Jährige wollte demnach gerade wieder in ihr Lieferfahrzeug einsteigen, nachdem sie gegen 13.15 Uhr in der Otto-Siffling-Straße gerade ein Paket ausgeliefert hatte. Dabei wurde sie von dem Unbekannten am Arm gepackt, nach hinten gerissen und gegen eine Hauswand geschleudert. Danach stieg der Mann ins Fahrzeug, durchwühlte ein Körbchen in der Mittelablage und entwendete daraus die Geldbörse der 27-Jährigen mit Kleingeld, persönlichen Ausweisen und der EC-Karte. Anschließend rannte der Täter durch die Roggenstraße in unbekannte Richtung davon.

Der Mann war 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß. Er hatte schwarze, etwas längere Haare und einen Vollbart. Er trug eine ärmellose schwarze Steppweste mit einem gelben Streifen am unteren Bund und einen dunklen Pullover und helle Jeans.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 0621/174-4444.