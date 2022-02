Mannheim. (pol/rl) Am frühen Samstagmorgen saß eine 21-jährige Frau gegen 1.35 Uhr im Bereich der Roonstraße in ihrem Auto. Plötzlich stellte sich ein Mann in unmittelbare Nähe ihres Wagens und stellte sich ihr gegenüber unsittlich zur Schau.

Nachdem die Frau sich durch das Klopfen an ihre Fahrzeugscheibe bemerkbar gemacht hatte, flüchtete der Mann in Richtung Friedensplatz.

Der Mann soll 45 bis 55 Jahre alt, 1,70 Meter groß und von schlanker Statur sein. Er trug eine schwarze Jacke, Jeans und eine schwarze Mütze. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der 0621/174-3310 oder die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der 0621/174-4444.