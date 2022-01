Mannheim. (pol/sake) Wie die Polizei mitteilt, stand am Samstagmorgen gegen 6.20 Uhr ein Lastkraftwagen in Mannheim-Friedrichsfeld in Brand.

Der Sattelzug war im Bereich Steinzeugstraße/Langlachweg mit Möbeln beladen und geriet wohl aufgrund eines technischen Defekts in Brand, heißt es in der Presemitteilung.

Die Feuerwehr war über zwei Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Dabei brannte die Sattelzugmaschine völlig aus. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Der Anhänger mit den Möbeln musste aber komplett entladen werden, um alle Brandherde beseitigen zu können.

Der entstandene Sachschaden dürfte bei 150.000 bis 200.000 Euro liegen, schätzt die Polizei.