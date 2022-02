Mannheim-Innenstadt. (pol/jasch) Ein aggressiver Ladendieb verletzte unter Drogeneinfluss einen Polizeibeamten. Am vergangenen Freitag, kurz nach 15 Uhr, ertappten Mitarbeiter den 29-Jährigen in einer Drogerie in der Mannheimer Innenstadt beim Klauen. Dies teilte die Polizei mit.

Er weigerte sich, den Polizisten seine Personalien anzugeben und seine Tasche zu öffnen, in der sich noch weiteres Diebesgut befand. Dann verhielt er sich den Polizisten gegenüber aggressiv. Bei der Festnahme stürzte einer der beiden Polizisten mit dem Täter zu Boden. Erst nachdem dem Täter Handschellen angelegt werden mussten, konnte er ins Polizeirevier gebracht werden.

Ein erster Drogentest verlief positiv, wonach ihm auf Anordnung des Amtsgerichts Mannheim Blut entnommen wurde.

Der 35-jährige Polizist konnte trotz seiner Verletzungen seinen Dienst fortsetzen. Der Ladendieb blieb unverletzt.