Mannheim. (pol/rl) Ein 23-jähriger Sicherheitsmitarbeiter der Universitätsmedizin Mannheim staunte am frühen Mittwochmorgen nicht schlecht: Ein Patient verließ das Klinikum gegen 4.30 Uhr und trug dabei die Sporttasche der 23-Jährigen.

Der Sicherheitsmann kannte den 61-Jährigen: Der war wenige Stunden zuvor am Dienstagabend betrunken gestürzt und mit einer Kopfplatzwunde in die Klinik gekommen. Der 23-Jährige hatte den 61-Jährigen noch von der Pforte in die Notaufnahme begleitet. Da hatte der Verletzte noch kein Gepäck dabei gehabt.

Als er an der Pforte vorbeilief, erkannte der 23-Jährige seine Sporttasche. Die hatte in seinem unverschlossenen Wagen gelegen, den er unmittelbar neben der Pforte geparkt hatte. Der 23-Jährige schaute schnell nach: Die Tasche nicht mehr da.

Schnell sprach er den 61-Jährigen an, der gerade die Sporttasche durchsuchte und nahm diese wieder an sich. Der 61-Jährige setzte seinen Weg aber unbeirrt fort. Der 23-Jährige verständigte die Polizei.

Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte den Dieb später vor einem Brauereigelände in der Nähe und nahm mit auf das Revier. Er sieht nun einer Anzeige wegen Diebstahls entgegen.