Mannheim. (pol/lyd) Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 14.55 Uhr, teilt die Polizei mit. Ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer stand auf der Waldstraße, in Höhe eines Baumarktes, in Fahrtrichtung Mannheim-Käfertal an einer roten Ampel, als ihm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hinten auffuhr.

Der junge Mann fuhr anschließend auf den Parkplatz des dortigen Baumarktes, um den Schaden zu begutachten und Personalien auszutauschen, woraufhin der Unfallverursacher einfach weiter geradeaus in Richtung Käfertal davonfuhr. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich um einen roten Klein-Lkw.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, unter der Telefonnummer 0621-777690, zu melden.