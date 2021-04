B44 bei Mannheim. (pol/mün) Erst fuhr ein Autofahrer am Dienstagfrüh auf einen über die Straße hoppelnden Feldhasen, dann kam es zu einem weiteren Unfall. Der Mann stellte nach der Kollision mit dem Tier auf der Bundesstraße B44 sein Auto am rechten Fahrstreifen ab.

Eine ebenfalls von Sandhofen heranfahrende Hyundai-Fahrerin bemerkte den Unfall-Nissan zu spät und fuhr auf das Heck des Pkws auf.

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 50.000 Euro.

Wie es dem Feldhasen geht, ist unklar.