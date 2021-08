Mannheim. (pol/mare) Ein Einbrecher ist am Dienstagabend in einer Mannheimer Bäckerei auf frischer Tat ertappt worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, sitzt der 52-Jährige nun in Haft.

Gegen 22.10 Uhr war der Mann demnach in die Produktionsstätte einer Bäckerei-Kette eingestiegen. Mit einem Bolzenschneider öffnete er in den Umkleideräumen zehn Spinde und stahl Sachen von Mitarbeitern im Wert von rund 400 Euro.

Ein Angestellter bemerkte aber den Einbrecher und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen den Einbrecher widerstandslos fest. Er hatte ein Brotmesser mit einer 19,5 Zentimeter langen Klinge dabei, setzte es aber nicht ein.

Wie sich herausstellte, laufen gegen den 52-Jährigen noch weitere Verfahren. Deshalb wurde er dem Richter vorgeführt und sogleich in ein Gefängnis eingeliefert.