Von Lukas Werthenbach

Leimen-St. Ilgen. Nach dem Brand in einer Tiefgarage hat die Polizei am Samstagabend drei junge Männer wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung festgenommen. Wie die Beamten berichteten, wurden am Samstag kurz vor 20 Uhr in der Garage eines Mehrfamilienhauses im Karl-Philipp-Weg mehrere brennende Reifen gemeldet. Demnach hatten die drei Tatverdächtigen Alkohol und mutmaßlich auch Drogen konsumiert; rund 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Die Täter schichteten ersten Ermittlungen zufolge mehrere Reifen in der Garage zu einem Stapel, zündeten diesen an und flüchteten. Ob ein Brandbeschleuniger verwendet wurde, sei noch nicht klar, wie Polizeisprecher Dennis Häfner auf RNZ-Nachfrage sagte.

Der Einsatzleiter und Leimener Kommandant Armin Nelius berichtete, dass der Brand schnell unter Kontrolle gewesen sei. Die Abteilungen aus Leimen und St. Ilgen sowie die Nußlocher Wehr mit Drehleiter waren vor Ort. Der entstandene Sachschaden lässt sich laut Polizei noch nicht beziffern, dürfte aber nicht allzu groß sein: Auf Fahrzeuge oder Gegenstände griff das Feuer nicht über.

Noch während der Löscharbeiten gingen laut den Beamten erste Hinweise auf drei junge Personen ein, die sich zuvor in der Garage aufgehalten und Alkohol getrunken haben sollen. "Trotz intensiver Suche" sei eine erste Fahndung aber erfolglos gewesen. Am späteren Abend dann doch noch die Wende: "Der Zeuge, der uns den Rauch gemeldet hat, hat dann auch die drei verdächtigen Personen wiedererkannt und uns gerufen", so Häfner. Zwei 19- und ein 18-Jähriger wurden auf einem nahe gelegenen Feldweg gestellt und festgenommen.

Alkoholtests auf dem Wieslocher Polizeirevier ergaben Häfner zufolge Werte zwischen 0,2 und 1,0 Promille. "Augenscheinlich" stand das Trio auch unter Drogen; hierfür liegen aber noch keine Testergebnisse vor. Einen Teil der Nacht verbrachten die Verdächtigen in Polizeigewahrsam: Nacheinander wurden sie laut Polizei "je nach Ausnüchterungsgrad" wieder auf freien Fuß gesetzt.

Update: Montag, 31. Mai 2021, 20.15 Uhr