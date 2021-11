Leimen. (pol/lyd) Am Samstagvormittag versuchte ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in Leimen einzubrechen, teilt die Polizei mit.

Der Täter klingelte kurz vor 10 Uhr zunächst mehrmals an der Tür des Anwesens in der Straße "Im Emmersrain". Als eine im Haus anwesende Bewohnerin jedoch nicht öffnete, begab sich der Unbekannte durch das Gartentor zum rückseitigen Garten des Hauses und betrat die Terrasse.

Hier brach er zunächst den Rollladen aus der Schiene und hebelte anschließend die dahinter liegende Terrassentür auf. Die Bewohnerin wurde durch das laute Geräusch der zerbrechenden Scheibe aufmerksam und verständigte die Polizei.

Der Täter bemerkte daraufhin offenbar die Anwesenheit der Frau im Haus und flüchtete in unbekannte Richtung. An der Terrassentür und dem Rollladen entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Eine Beschreibung des Täters konnte die Anwesende nicht abgeben. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.