Leimen. (pol/make) Gekracht hat es am Freitag zwischen einem Renault und einer Straßenbahn. Laut Polizeiangaben fuhr ein 57-Jähriger gegen 14 Uhr mit seinem Renault auf dem Fischerweg, als er an der Einmündung zur Rohrbacher Straße die Vorfahrt der von rechts kommenden Straßenbahn Linie 23 missachtete.

Weder der 57-Jährige, noch der 59-jährige Straßenbahn-Fahrer konnten einen Zusammenstoß noch rechtzeitig verhindern. Beim Aufprall wurde niemand verletzt. Der Renault war in der Folge allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straßenbahn hingegen konnte ihre Fahrt nach Abschluss der Maßnahmen wieder fortsetzen. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in einer Gesamthöhe von etwa 13.000 Euro.