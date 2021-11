Ladenburg. (pol/rl) Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag an der Einmündung der Trajanstraße in die Schriesheimer Straße. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Eine 46-jährige Mazda-Fahrerin war gegen 12.55 Uhr auf der Trajanstraße unterwegs. Als sie an der Einmündung zur Schriesheimer Straße angekommen war, wollte sie nach links abbiegen. Dabei übersah sie einen 73-jährigen Fahrradfahrer, der auf der Schriesheimer Straße in Richtung Dossenheim fuhr.

Der 73-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 2500 Euro.