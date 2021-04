Hockenheim. (RNZ) Eingeschlagene Fenster in der Zehntscheune, der Stadthalle und der Pestalozzi-Schule. Mit schwarzer Teerfarbe verschmierte Wände und Fenster in der Hartmann-Baumann-Schule. Vandalismus im Gartenschaupark. Seit Dienstag, 23. März, sind in Hockenheim Vandalen unterwegs. "Diese mutwilligen Beschädigungen an öffentlichem Eigentum müssen ein Ende haben", erklärt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Deshalb sucht sie nun Zeugen, die Hinweise zur Ergreifung der Täter geben können, die für die Sachbeschädigungen verantwortlich sind.

Die Stadt lobt dafür eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro aus. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich beim Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205 / 286 00 melden oder eine E-Mail an HOCKENHEIM.PREV@polizei.bwl.de schreiben. Auch Rathaussprecher Christian Stalf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06205 / 21.200 sowie der E-Mail-Adresse kommunikation@hockenheim.de entgegen. "Wir möchten mit dem Zeugenaufruf und der Prämie ein klares Zeichen setzen", erklärt Oberbürgermeister Marcus Zeitler. "Wir tolerieren diese Sachbeschädigungen an unseren Gebäuden nicht und werden alles tun, um die Täter zu ermitteln." Beschädigungen an öffentlichem Eigentum schadeten der Gemeinschaft und damit allen. "Dieser Schritt wird nicht der letzte sein, um solche Sachbeschädigungen in der Zukunft zu verhindern", betont der Hockenheimer Rathauschef.