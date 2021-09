Heidelberg/Region. (pol/mare) Die Polizei hat zwei Männer verhaftet, die seit mehreren Monaten EC-Karten von Kunden von Einkaufsmärkten in der Region stehlen und damit Beute machen. Das teilen die Beamten und die Staatsanwaltschaft mit.

Die beiden 45 und 56 Jahre alten Männer sollen Teil einer Bande sein. Sie haben in letzter Zeit in Heidelberg, Rauenberg und Viernheim die EC-Karten von Kunden nach dem Einkaufen gestohlen. Dabei beobachteten sie die Kunden, wie sie beim Bezahlen an der Kasse die PIN-Nummern eingaben. Draußen sprachen sie die Kunden dann an und kamen so an die Karten.

Die Polizei kam durch verdeckte Ermittlungen auf die Spur der Bande. Am Donnerstag, 9. September, wurden drei Männer der Bande dann auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Felix-Wankel-Straße in Rohrbach observiert. Um 15 Uhr schnappte die Falle zu: Die zwei 45 und 56 Jahre alten Männer konnte die Polizei verhaften, einem weiteren Mann gelang die Flucht. Ihr Mietauto wurde zudem sichergestellt. Die Männer wurden durchsucht, wobei die Beamten mehrere Tausend Euro fanden und beschlagnahmten.

Am Freitag dann wurden sie dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ, da Flucht- und Verdunkelungsgefahr bestand - die Beiden sind Rumänen. Sie wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Polizei geht überdies davon aus, dass die Bande für weitere zahlreiche Taten in mehreren Bundesländern, insbesondere im Westen und im Süden Deutschlands, verantwortlich ist. Demnach könnte das Trio für insgesamt rund 160 Fällen von gestohlenen Zahlungskarten mit einem Schaden von über 100.000 Euro alleine im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim verantwortlich sein.

Bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg und dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte wird deswegen nunmehr ein Sammelverfahren geführt.