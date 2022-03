Heidelberg. (pol/msc) Keinen guten Tag erwischte eine Audi-Fahrerin am Freitag. Gegen 17.30 Uhr ist die 40-Jährige mit einem Linienbus kollidiert. Laut Polizeibericht hielt der Bus ordnungsgemäß an der Bushaltestelle "Jägerhaus" in der Schlierbacher Landstraße.

Die Audi-Fahrerin war offenbar in Gedanken, sodass sie nicht mehr bremsen konnte und auf den Bus auffuhr. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Audi musste allerdings abgeschleppt werden. Da er zudem Schmiermittel verlor, musste die Feuerwehr die Fahrbahn reinigen. Es wird mit einem Sachschaden von insgesamt rund 20.000 Euro gerechnet.