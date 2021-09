Heidelberg. (pol/make) Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn ist am Montagmittag ein Schaden von mehr als 30.000 Euro entstanden. Laut Polizeiangaben übersah ein 21-Jähriger auf der Grünen Meile in Richtung Eppelheim fahrend beim Abbiegen in die Jensenstraße die in die gleiche Richtung fahrende Straßenbahn.

Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung kollidierte die Straßenbahn mit der linken Seite des VWs. Beim Unfall verletzte sich laut Polizeiangaben niemand.