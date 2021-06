Heidelberg. (pol/mün) Obwohl er Hausverbot hat, wollte ein 23-Jähriger am Samstagnachmittag in ein Wettbüro in der Kurfürsten-Anlage. Nachdem ihn ein Mitarbeiter aufgefordert hatte, das Gebäude zu verlassen, warf der Mann mit einem Schein die Fensterscheibe ein. Laut Polizei wurde der Mitarbeiter von dem Stein knapp verfehlt.

Nach einem kurzen Handgemenge zwischen dem Angestellten und dem 23-Jährigen flüchtete dieser in Richtung Römerkreis. Weniger Meter weiter in der Alten Eppelheimer Straße konnte er aber von Beamten des Polizeireviers Mitte festgenommen werden. Dabei soll er sich gewehrt und die Beamten bespuckt und beleidigt haben. Auch wurde das Dienst-Fahrzeug beschädigt.

Der 23-Jährige blieb über Nacht im Polizeigewahrsam und wurde am Sonntagmorgen dem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erließ.