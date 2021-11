Heidelberg. (pol/make) Drei junge Männer Anfang 20 bedrohten am Donnerstagabend zwischen 20.30 und 20.50 Uhr Radfahrer und Passanten auf der Uferstraße und im Neuenheimer Feld. Das teilte die Polizei am Freitagabend mit.

Die drei Männer sollen zunächst zu Fuß entlang des Radweges von der Skater-Anlage auf der Neckarwiese bis zum Neuenheimer Feld unterwegs gewesen sein. Auf der Uferstraße stellten sie sich gegen 20.30 Uhr einem 22-jährigen Radfahrer in den Weg. Unter Androhung von Gewalt forderten sie sein Bargeld und sein Handy. Der 22-Jährige weigerte sich jedoch und fuhr weiter. Auch die drei Männer gingen weiter.

An den Parkplätzen im Höhe "Im Neuenheimer Feld 220" kam es zum nächsten Vorfall: Hier hielten sie einen 29-jährigen Passanten an. Auch ihm drohten sie Gewalt an und forderten ihn auf, Bargeld und Mobiltelefon herauszugeben. Allerdings erfolglos. Ohne Beute rannten sie danach in Richtung Berliner Straße.

Auf Höhe des Gebäudes "Im Neuenheimer Feld 130" hielten sie dann offenbar gegen 20.50 Uhr einen 19-Jährigen an, der auf dem Radweg fuhr, bedrängten ihn und durchsuchten den Rucksack des Radfahrers. Nachdem sie nichts Wertvolles gefunden hatten, gingen sie weiter.

Eine Fahndung der Polizei blieb ohne Ergebnis.

Die drei Männer sollen alle Anfang 20 Jahre und zwischen 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Sie haben dunkle Haare und sind schlank. An dem Abend sollen sie dunkle Hosen und hellblaue medizinische Mund-Nasen-Schutzmasken getragen haben. Einer der drei trug rote Oberbekleidung.

Zeugen können sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444 melden.