Heidelberg. (pol) Eine Motorradfahrerin ist am Freitagabend bei einem Unfall verletzt worden. Polizeiangaben zufolge war ein 26-jähriger Autofahrer gegen 20 Uhr auf der Lessingstraße in Richtung Mittermaierstraße unterwegs, als er mit dem Motorrad einer 22-jährigen Fahrerin kollidierte. Die Frau kam aus der entgegengesetzten Richtung und wollte vor dem Nissan-Fahrer links in die Kurfürsten-Anlage abbiegen.

Offenbar hatte der Autofahrer, die für ihn rot zeigende Ampel zu spät gesehen. Durch die Kollision wurde das Zweirad auf Fahrbahnmitte geschleudert, wo es in das Auto eines verkehrsbedingt wartenden 54-Jährigen rutschte und beschädigte.

Die Motorrad-Fahrerin kam mit Verdacht auf Knochenbrüche in ein naheliegendes Krankenhaus. Ihr Motorrad ist ein Totalschaden. An dem Auto entstand rund 5000 Euro Sachschaden.

Die Fahrbahn in Richtung Neckar war für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten bis 21.45 Uhr gesperrt. Die Straßenbahnlinie 26 musste zeitweise umgeleitet werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen oder Verspätungen kam es allerdings nicht.