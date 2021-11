Heidelberg. (pol/make) Zwischen Sonntagnacht und Montagmorgen ist in ein Hotel im Schloß-Wolfsbrunnenweg eingebrochen worden. Laut Polizeiangaben verschafften sich die Täter über Fenster und Türen zunächst gewaltsam Zutritt zum Gebäude und gelangten so in das Innere. Dort brachen sie weitere Türen auf und entwendeten neben mehreren Hundert Euro Bargeld, auch verschiedene Schlüssel. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten.

Zum Tatzeitpunkt beherbergte das Hotel mehrere Gäste, die von dem Einbruch in der Nacht allerdings nichts bemerkten. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/99 1700 zu melden.