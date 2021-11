Heidelberg. (pol/mare) Am Samstagabend hat ein Einbrecher fette Beute in Heidelberg gemacht. Das berichtet die Polizei.

Zwischen 16 und 22 Uhr entwendete demnach der Täter aus einem Mehrfamilienhaus in der Lutherstraße in Neuenheim Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro und Goldschmuck.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hebelte er die Wohnungstür auf und durchwühlte die Wohnung. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 14.000 Euro, der Sachschaden auf 1000 Euro. Wie der Unbekannte in das Mehrfamilienhaus gelangte, ist bisher noch nicht bekannt.

Die Polizei sucht deshalb Zeugen. Diese können sich melden unter der Rufnummer 0621/1744444.