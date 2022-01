Heidelberg. (pol/mare) In Heidelberg gehen Einbrecher in Kleingarten-Anlagen um. Das meldet die Polizei.

Zwischen Mittwoch, 14.30 Uhr, und Samstag, 16.30 Uhr, wurde demnach in mehrere Kleingärten in der Tiergartenstraße, im Gewann Ziegelscheuer und im Gewann Schläuchen eingebrochen. Die Täter brachen in mehrere Gartenhütten und einen Bauwagen ein und durchsuchten diese. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Ebenfalls eingebrochen wurde zwischen Donnerstag, 12 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr, in zwei Schrebergärten im Schrebergartenweg in der Südstadt. Auch hier wurden die Gärten betreten und in eine Gartenhütte eingebrochen.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich melden beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter Telefon 06221/45690 oder beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/34180.