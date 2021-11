Heidelberg. (pol/sake) Vier Täter brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Autos in Kirchheim auf. Bei einem der Autos wurde dadurch der Alarm ausgelöst, wodurch eine Anwohnerin wach wurde. Sie blickte aus dem Fenster und sah die vier Männer, die in Richtung Heuauer Weg flüchteten.

Die Frau alarmierte die Polizei, die in der Susanne-Pfisterer-Straße einen VW Lupo sowie einen BMW mit eingeschlagenen Scheiben auffand. Im Rahmen einer Fahndung konnten im Cuzarring, nahe dem Friedhof, drei Männer im Alter zwischen 19 und 25 Jahren kontrolliert werden.

Beim Anblick der Polizisten warf einer der Männer einen Nothammer hinter sich ins Grüne, ein anderer ein sogenanntes Multitool. Bei ihnen klickten gleich die Handschellen.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine größere Menge Kleingeld, eine hochwertige Sonnenbrille sowie Bluetooth-Ohrhörer. Die Gegenständen wurden als Diebesgut sichergestellt und das Trio verhaftet.