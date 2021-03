Heidelberg. (RNZ) Auf der Leitplanke ist ein Autofahrer eines Honda Jazz am Sonntagnachmittag bei Kirchheim gelandet. Nach ersten Informationen fuhr der Mann mit seinem Fahrzeug auf der Bundesstraße B535 in Richtung Heidelberg/Schwetzingen. An der Ausfahrt Heidelberg-Kirchheim ist der Autofahrer auf der feuchten Fahrbahn ins Schleudern geraten und rutschte auf eine Leitplanke.

Der Autofahrer wurde dabei laut ersten Informationen nicht verletzt. Das Auto musste geborgen und abgeschleppt werden. Immer wieder ereignen sich an dieser Stelle bei feuchter oder nasser Fahrbahn Verkehrsunfälle.

Zuletzt hatte sich am 2. Februar an der gleichen Stelle ein Auto überschlagen. Bei nasser Fahrbahn ist die Geschwindigkeit an der Ausfahrt auf Tempo 30 begrenzt.